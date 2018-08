Dierenzorg: waar ligt de grens?

ColumnWoensdag was het Internationale Kattendag en dat hebben we geweten. Duizenden kattenliefhebbers uit het hele land plaatsten een foto op onze website van hun kat. Dat zouden alle baasjes van huisdieren doen, want we houden van ze en ze horen bij ons. We hebben steeds meer over voor onze huisdieren. Zoals een volledig gezinslid betaamt moet het dier zo lang mogelijk bij ons blijven.