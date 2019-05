Dingen die niet meer mogen heten zoals ze heten

Maar niet alleen prinsessen hebben een handje van het veranderen van namen die kennelijk ouderwets of om andere redenen onwelgevallig zijn. Nieuwste variant: gemeentehuizen heten geen gemeentehuis meer. Vermoedelijk in een wanhopige poging om de gemeente dichter bij de burger te brengen. Deurne krijgt bijvoorbeeld een ‘Huis voor de Samenleving’. En in Helmond zijn plannen voor een ‘Huis van de Stad’.