Dit is een wilde kat, verdorie!

Ik bekijk de naar mij toegestuurde foto nog een keer nauwkeurig. Er staat een kat op. De vacht van de kat is wildkleurig met dunne zwarte strepen die van de rug naar beneden lopen. Over de rug loopt ook een zwarte streep. Maar het meest opvallend is de staart. Een dikke, relatief korte staart met stompe zwarte eindpunt. De staart is omcirkeld met vier mooie zwarte ringen en naar de staartbasis toe nog twee lichtere.