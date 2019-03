Doe je het niet voor het klimaat of voor je kinderen, dan toch voor je eigen gemoedsrust

ColumnWat was het weer leuk, fijn en gezellig: carnaval. Hoewel onze groep De Paula’s Van Ons Mam dit jaar behoorlijk was uitgedund en teruggebracht naar een harde kern, hebben we ons toch weer prima vermaakt. We beginnen op vrijdag traditiegetrouw met het Skon Vrouwkes Bal in Nuenen, een heerlijk feest om erin te komen.