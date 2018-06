Doneren: met één nier kun je goed leven

Wel of geen donor zijn, een hele trits aan standpunten, meningen, wel of niet actief betrokken, is aan ons voorbijgetrokken. Ik hoef aan deze discussie niks meer toe te voegen, ieders mening mag geventileerd worden en iedereen mag beslissen wat hij of zij met zijn eigen lichaam doet en iedereen mag zelf bepalen of hij of zij naast wel of niet doneren ontvankelijk is om in bepaalde situaties gebruik te maken van een donor.