Door zo’n drama wordt de koninklijke familie een gewone familie

ColumnKoningin Máxima zal met een zwaar getroffen gemoed in het vliegtuig hebben gezeten naar Buenos Aires, met een hart verscheurd door verdriet. Haar jongste zus Inés was levenloos aangetroffen in haar appartement in de stad, waarschijnlijk door zelfdoding. Het moet vreselijk zijn om in die wetenschap onverwacht naar Argentinië te vliegen, waar haar lievelingszusje haar na 33 jaar voor altijd verliet.