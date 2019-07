Droef laat hij zijn wit uitgeslagen blaadjes hangen

Een stevig dosis chemicaliën, zegt de boerenkleindochter in mij. Daarmee losten ze vroeger elk gewasprobleem adequaat op. Maar de milieudeuger die ik tegenwoordig tracht te zijn, weet natuurlijk beter. Als was het maar omdat ik geleerd heb van de affaire-buxusmot. Mijn moeder sloeg vorig jaar fanatiek aan het bestrijden, maar heeft sindsdien tot haar grote verdriet geen enkel koolmeesje meer in haar tuin. Een inmiddels redelijk bekend gevolg van het bestrijdingsmiddel in kwestie, maar mijn moeder wist destijds nog van niks. Zelf heb ik qua tuin ook al niet zo’n best track record. De milieuvriendelijke trend van ‘tegel eruit, plant erin’ hebben wij bijvoorbeeld omgekeerd toegepast om ruimte te geven aan het almaar uitdijende wagenpark in de vorm van skelters, fietsen en stepjes.