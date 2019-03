Droomhuis bleek een drugslab

ColumnHet was het eerste huis waar we samen naar gingen kijken. We hadden onze zinnen gezet op een plekje in de Peel en dit kwam dicht in de buurt van wat we zochten. Het lag aan een lange weg, midden in het buitengebied en aan de rand van de Mariapeel. De hele straat telde maar een paar huizen, afgewisseld met weilanden.