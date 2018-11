Duizend pepernoten en granaten

Het was gissen wat hem geen pepernoot interesseerde. Het betekende in ieder geval dat iets hem niets kon schelen. Dat kon heel veel zijn, als ik keek naar wat mij niet interesseerde. Er was meer dat mij niet interesseerde dan dat me wel interesseerde. Nogmaals, het interesseert me geen bal, zei hij nu in zijn mobieltje. Een bal was groter dan een pepernoot, maar wat desinteresse betrof stonden ze op gelijke hoogte. Ik moest aan Gijp denken die regelmatig over een voetballer zei: die kan er geen pepernoot van. Dat betekende dus ook dat iemand er geen bal van kon.