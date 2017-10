'Dwangbuisbeleving' van cultureel erfgoed werkt niet

Met het opleggen van kunstbeleving gaat de regering voorbij aan twee aspecten van ons nationaal erfgoed: vrijheid en diversiteit. We waren met z'n allen maandenlang getuige van het langstzittende demissionaire kabinet ooit. Inmiddels is het regeerakkoord gepresenteerd en lijkt Den Haag klaar om te gaan regeren. Jammer, want het leek net zo voorbeeldig te lopen in de lange tijd dat informateurs probeerden om de neuzen van de belangrijkste partijen dezelfde kant op te laten wijzen. Want daar houdt Nederland van als het op regeren aankomt: creëer zoveel mogelijk eenheid, dan komt het allemaal goed. En juist díe visie is zo tegenstrijdig in de huidige tijd.

Een voorbeeld van deze kunstmatige eenduidigheid is dat scholieren minimaal een keer in hun basis- of middelbare schooltijd een bezoek moeten hebben gebracht aan het Rijksmuseum. Met grote verbazing las ik in het digitale regeerakkoord over deze opgelegde kunstverrijking. Kort door de bocht redenerend komt het er dus op neer dat alle schoolgaande kinderen, tot pak 'm beet achttien jaar, voldoende op de hoogte zijn van de Nederlandse culturele identiteit, wanneer ze in een overvol Rijksmuseum enkele ogenblikken de Nachtwacht hebben mogen aanschouwen?

Kunstland

Ik ben een groot voorstander van een brede, educatief verantwoorde en culturele onderlegging van alle leerlingen en mijn eigen leerlingen in het bijzonder. Maar deze 'dwangbuisbeleving' van ons culturele erfgoed zal niet bijdragen aan een algemene en volledige kijk op wat Nederland als kunstland te bieden heeft. Uiteraard snap ik de commerciële motieven van Taco Dibbits als directeur van het Rijksmuseum, wanneer hij zegt dat hij 'de leerlingen met open armen zal ontvangen...' Hopelijk ziet hij ook in dat een dagje Rijksmuseum vanuit het uiterste noorden of zuiden van het land een hele onderneming is. En dan heb ik het nog niet over het financiële aspect.

Buiten de prachtige schoonheid van het museum en de aanwezigheid van talloze meesterwerken die ons land wereldwijd op de kunstkaart hebben gezet, mogen we niet de toegankelijkheid van de regionale musea, galeries en exposities vergeten. Deze vergroten juist de bewustwording en tastbaarheid van de diverse aspecten die kunst te bieden heeft.

Kunstbeleving

Met het opleggen van kunstbeleving gaat de regering voorbij aan twee andere aspecten van ons nationaal erfgoed: vrijheid en diversiteit. Naast het opleggen van een eenzijdige kunstbeleving, krijgen we ook te maken met de indoctrinatie door het aanleren en zingen van het Wilhelmus in de klas. Allemaal om maar zoveel mogelijk de Nederlandse identiteit te bewaken. Door dit alles lijkt ons land een kentering te maken als het gaat om het gedogen van autonomie en progressiviteit. Kenmerken die juist zo belangrijk zijn voor het ontwikkelen van algemene kennis en het stimuleren van diversiteit.