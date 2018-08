Een babyface zat er toch niet meer in

columnUitblazend van niets in het bijzonder stond ik aan de achterkant van ons kantoor. De wind blies stevig, maar bracht eindelijk wat verkoeling, dus was het buiten goed toeven. Het enige nadeel was dat door de wind de as wat sneller in de sigaret kroop, maar daar viel wel mee te leven.