Een beetje voor elkaar zorgen in een land waar niemand arm hoeft te zijn

Dat zijn er 378.000 die niet elke dag een warme maaltijd hebben, te lang op te kleine schoenen lopen, geen verjaardagsfeestje krijgen, ze gaan niet op vakantie, zitten niet op een sport, hebben geen warme winterjas en geen eigen kamer. Nooit eens een cadeautje tussendoor, geen telefoon als ‘enige in de klas’, altijd tweedehandskleding aan (en niet omdat ze dat leuker vinden), geen snoepjes, schaamte en bang om uitgelachen te worden, zonder ontbijt naar school, geen gezond eten, niet naar kinderfeestjes (want dat kan niet zonder cadeautje), niet op muziekles, nooit uit eten, vaker ziek door ongezonde leefomstandigheden, geen computer om huiswerk op te maken, niet naar een zwembad in de zomer, geen ijsje als het warm is, nooit naar een pretpark (zelfs niet met zegels van Albert Heijn), geen nieuwe fiets om naar school te gaan, studeren wordt wel heel erg moeilijk, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Je staat er niet bij stil dat deze - voor ons - zo normale zaken een struggle for life kan zijn als je geen geld hebt.