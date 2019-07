Eén biljoen bomen planten, dat lukt toch niet op tijd

Net voordat ik ontroerd raakte door het verder groeiende boompje, had ik in de weekendkrant een verhaal gelezen over een oplossing voor het broeikaseffect. Als we nu over heel de wereld één biljoen bomen planten, zitten we goed. Goed genoeg om weer zachte zomers en strenge winters te hebben zoals die voor de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk waren.