Een Chinees als Tom Cruise in Mission: Impossible

ColumnMeestal neem ik nieuws over ASML voor kennisgeving aan. Want doorgaans gaat het over rooskleurige financiële cijfers of over techniek. Er staan foto's bij van topmannen in pak, of van cleanrooms met mensen die gekleed zijn alsof ze op het punt staan een openhartoperatie uit te voeren. Het is een wereld waar ik weinig van begrijp. Of, beter gezegd, te weinig moeite voor doe om te begrijpen. Geheel onterecht natuurlijk.