Een dag anders dan anders

ColumnDe dag begon ongewoon. Toen ik het raam van de slaapkamer wilde sluiten, hoorde ik een grote bromvlieg. Brommen was een eigenschap die ik in iedereen kon waarderen, behalve in vliegen. Die donkere dikzak was natuurlijk door het raam binnengevlogen, dat ik elke ochtend openzette om in de slaapkamer wat stof te verplaatsen.