Een dode vogel op de stoep

De dode vogel lag in de goot van de verlaagde stoep, die ik gebruikte om mijn fiets binnen te zetten. Waarschijnlijk was de vogel aangereden door een van de auto’s van de binnenplaats, op het moment dat de vogel vol goede moed en onbezorgd door de gang naar de binnenplaats vloog. Voor dat scenario hoefde je geen detective te zijn. Ik vroeg me af hoe lang de vogel daar zo bleef liggen, voordat hij opgegaan was in de natuur, die op die plek echter ver te zoeken was.