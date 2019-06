Een fraai tweeluik vol slecht onderbouwde, ouderwetse dommigheid

ColumnDe ingezonden brief van Henk Kuiken, emeritus hoogleraar aan TU/e, was niet bepaald complimenteus. Niet over vrouwen in het algemeen; die hebben het kennelijk niet in zich om te excelleren in exacte wetenschappen. En niet over mij, een 'constant fabulerende, politiek-correcte zwatelaar', omdat ik het plan van de TU/e om een poosje alleen vrouwelijke wetenschappers aan te nemen een interessant experiment vind.