Een gevallen man

ColumnHij was al vroeg op pad gegaan deze zaterdag. Zijn twee fietstassen had hij helemaal kunnen afvullen met lege flessen. Dat ruimde lekker op. Buiten was het frisser dan hij had verwacht. Hij dook diep in zijn jas en dacht met weemoed terug aan de maanden die hij in de achtertuin had doorgebracht met zijn kleinkinderen.