Een heldere kinderstem in de trein

ColumnIs die meneer dood of slaapt hij, hoorde ik een kinderstem vragen. Kinderen waren ontwapenend eerlijk. Die meneer slaapt, zei zijn moeder. Ik had zoals gewoonlijk de ogen gesloten in de trein terug naar huis. Eind van de middag kreeg ik een zware inzinking en vielen mijn oogleden bijna als vanzelf als rolluiken naar beneden.