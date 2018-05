Een ijselijke gil die de zondagmiddagpret ruw verstoorde

ColumnHet ging er levendig aan toe. Het was lekker weer en de jongens vermaakten zich in de tuin van vrienden met een tuinslang en buitendouche terwijl wij loom een wijntje dronken in de schaduw van een boom. Tot de zondagmiddagpret ruw verstoord werd door een ijselijke gil gevolgd door dierlijk gehuil.