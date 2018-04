Een illegaal feestje zoals vroeger

Column‘Mam, als jij perse naar dat feestje wil dan moet je dat zeggen want dan ga ik niet.’ Een gesprekje in de keuken met mijn zoon. En inderdaad, ik heb er wel over gedacht om naar het 'geheime' feestje te gaan. Maar vooral om weer de sfeer te voelen van de illegale feesten die vooral zo’n jaar of vijftien geleden werden gehouden.