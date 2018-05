Een keertje de televisie aan: de ultieme remedie in de ochtend

Column'Mama, ik wil opstaan.' 'Het is zes uur, ga nog maar even slapen.' 'Maar ik kan niet slapen.' Basie begint dan maar verhaaltjes tegen zijn knuffels te vertellen. Klaar voor de dag. Ik - minder klaar voor de dag - grijp naar m'n oordopjes op het nachtkastje in een poging de wereld nog even buiten te sluiten.