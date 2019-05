Een mobieltje kan je op de vreemdste plekken brengen

ColumnEen mobieltje kon je zonder dat je het wist op de vreemdste plekken brengen. Toen ik de koper van mijn vorige huis belde voor nog wat gegevens, zei hij: dat wordt lastig, want ik zit nu in een bus in China. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar hij zat echt in een bus in China.