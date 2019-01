Een panda met een roze, met diamantjes ingelegde halsband om z’n nek

ColumnLaatst las ik ergens dat de Story en de Privé bij kappers en in friettenten de meest beduimelde want de meest gelezen tijdschriften zijn. Ik ben zo'n incidentele lezer van dergelijke blaadjes. Al vind ik het een tikkeltje gênant om mijn voorliefde voor roddel en achterklap toe te geven, want het heeft toch iets voyeuristisch om je een soort van verlekkerd te vergapen aan de privésores van mensen die (min of meer) bekend zijn.