Een plekje, dat er inmiddels uitzag als een junkbreiwerkje

ColumnMijn bloeddikte schommelde weer, dus werd ik wat vaker opgeroepen voor een spuitje bij de trombosedienst. De ene keer was het bloed te dik, de andere keer te dun, zonder een verklaarbare reden. Ik wilde er niet elke week heen, dus sloeg ik regelmatig wat dagen over, al zag ik er niet werkelijk tegenop. Het was zo’n beetje de enige plek waar ik nog jong leek tussen de andere spuitgasten.