Een pufje waar wij toevallig getuige van zijn

Uiteindelijk vroeg ik hem wat ik me al even afvroeg. Of hij, als historicus van buitenaf Eindhoven eigenlijk niet saai vond. Ik zeg al: het was jaren terug. Lang voor dat die wat-zijn-wij-trots-op-onszelf-tsunami de stad overspoelde. En de historicus zei: ,,Welnee. Eindhoven is juist niet saai. Amsterdam is saai. En Den Bosch. Steden met een historisch centrum en een lange geschiedenis. Die steden zijn eigenlijk àf. Eindhoven is dat niet. Eindhoven is nu zijn geschiedenis aan het maken. Dat is veel leuker".