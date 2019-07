Ik begrijp intussen eigenlijk al wel wat er aan de hand is als we naar een grote tonderzwam toelopen die tegen een oude beuk gelijmd lijkt. Van vandalisme (welke gek probeert er nou paddenstoelen in de fik te steken?) is geen sprake maar het geschetste beeld van een rokende paddenstoel klopt wel. De zachte wind voert wolken rook vanaf de onderkant van de zwam mee omhoog en bedekt de hoed en ook de stam eromheen met een wittig laagje. De rest van de rook verdwijnt in het grote niets, zoals rook gewend is te doen. Het zijn de ultralichte sporen van de tonderzwam.