Een tuin vol 'roze lullekes'

Column'Wa zijn da vur roze lullekes'? Ze liep met mijn vrouw door de tuin en wees naar de aartjes van een plant. De plant in kwestie had inmiddels vele meters van de tuin ingenomen en bloeide inderdaad met vele kleine roze aartjes waarbij de associatie met roze lulletjes nog nooit in mij was opgekomen. Ik keek eens naar haar man maar bande de gedachte snel weer uit mijn hoofd.