Een vertrouwde route

In het begin was ik na een kilometer of wat wel klaar met dat geschuifel. Omdat ik veel minder kon dan ik aankon en omdat ik me zo in m’n uppie - overdag wandelend in het park - ietwat wezensvreemd voelde. Twee weken het meest noordelijke – en dus tamelijk heuvelachtig - deel van The Pennine Way in Schotland lopen; prima. De top van de Breinthorn beklimmen: hartstikke tof, maar zo quasi doelloos op een paadje door een park…? Want de andere mensen in het park leken allemaal een doel te hebben. De een liet zijn hondje uit. De ander werd uitgelaten door zijn iets grotere hond en de fietser gebruikte het pad als een sluiproute naar de High Tech Campus. De Spaans of Engels sprekende tegenliggers kwamen juist van diezelfde campus vandaan en combineerden boterhammen met frisse lucht.