Een vogel met een stierennek

Zijn gebedel is niet voor niets, want met enige regelmaat duwt een volwassen exemplaar voedsel in het gapende gat. Wij staan in de keuken door het raam naar dit tafereel te kijken dat zich vier meter voor onze neus afspeelt. We kijken naar een zeer schuwe vogel die ons op dit moment niet als gevaar ziet. Daar hebben wij dan weer geluk bij.