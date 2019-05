Een vorm van meditatie die ik zelf ontwikkeld en verfijnd had

columnZet het verstand maar even op nul, adviseerde de man naast me, terwijl we in de apotheek wachtten tot we aan de beurt waren. Het kostte me geen enkele moeite het verstand op nul te zetten. Het kostte me zelfs geen enkele moeite het verstand op minder dan nul te zetten. Ik kon moeiteloos overschakelen op standje leeghoofd.