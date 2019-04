Een wereld van verschil met wereld van vroeger

Ja, ze vindt het nodig, want ze wil er graag bij horen. Dat mobieltje kan zelfs de schoolresultaten in de weg zitten. Kinderen krijgen veel meer prikkels dan ik in mijn jeugd. De wereld van nu is een wereld van verschil met de wereld van vroeger. Wij zaten met schoolboeken in de klas, kregen op een traditionele manier les en als je klaar was met je huiswerk, dan ging je op straat voetballen tot het eten op tafel stond. Op de zwartwit-tv had je de keuze uit een paar Nederlandse en Duitse zenders. Het leven was simpel, terwijl het leven voor kinderen van nu niet alleen een hordenrace op school is, maar ook een achtbaan op social media.