Eerst de inhoud, dan pas het geld

Op zich niet helemaal onlogisch dat altijd dat geld wordt genoemd, want die centen, dat is hard en daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar ook als er nieuwe plannen worden gepresenteerd of een nieuw seizoensprogramma, dan wordt al heel snel geroepen: ‘En wat kost dat dan allemaal?!’ Donderdag was het niet veel anders bij de presentatie van het advies door de Raad voor Cultuur. ‘Mooi, en wat staat daarvoor op de begroting?’ En: ‘Nieuwe topinstellingen? Oké, en waar halen jullie dan dat geld vandaan?’