Eindes zijn zelden gelukkig

Zoals elk leven schommelt mijn leven ook tussen geluk en ongeluk, tussen mooie momenten en lelijke momenten. Mijn dochter is het beste en het mooiste dat me in mijn leven is overkomen. Het verlies van mijn zus is naast het verlies van een jong nichtje het ergste dat me is overkomen. Zo beweeg je je tussen geluk en verdriet, tussen schoonheid en pijn.