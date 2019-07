Eindhoven de heetste

Ik lummelde naar de achterkant van het station om een van de bussen te nemen die in Strijp-S stopten. De bus was vrijwel leeg toen ik instapte, maar vulde zich even later snel met andere passagiers, die bijna allemaal koffers bij zich hadden. Het leek wel de Trans Strijp Express, want om me heen werd door jongelui ineens Molotovs gesproken. Die bus zou wel naar het vliegveld rijden, want ik had niet het idee dat ze op weg waren naar Oerle. Ze hadden ook geen enkele belangstelling voor het stadion van PSV toen we er langsreden, net zo min als ik belangstelling had voor een reis naar Molotov. Toen we Strijp-S naderden, drukte ik op de stopknop en stapte als enige uit. Ik werd bijna geveld door de hangende hitte. Maar om de hoek kon ik ons kantoor al zien en liep van schaduw naar schaduw. Dadelijk een bak koffie, onder de airco gaan zitten en wat piekeren over een stukje. Thuis in mijn appartement had iedere gedachte, hoe onnozel ook, tot een bezweet voorhoofd geleid, maar op de krant kon ik zweetloos denken wat ik wilde.