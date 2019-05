En nu dus wietlucht in óns gangpad

Daar gingen mijn gedachten al. Naar mijn eerste keer Pinkpop. In 1996. Toen die burgerlijke roze hoedjes nog niet verzonnen waren. Het zeek van de regen, maar leuker zouden festivals niet meer worden. Al was het maar omdat ik toen zestien was en ik nog nooit zoiets had gezien. Eerste indrukken laten zich nu eenmaal zelden overtreffen.