En toen kwam de onvermijdelijke dag dat ze speelgoedgeweren wilden

Eigenlijk vind ik het maar niets; van die kleine jongetjes met zo’n fascinatie voor geweren. Dus leg ik ze tot vervelens toe uit dat mensen doodschieten niet leuk is. Vertel ik over een klasgenootje van de kleuter wiens ouders Irak moesten ontvluchten voor oorlog. Ze knikken altijd invoelend en gaan vervolgens over tot de orde van de dag. Met het ridderkasteel spelen bijvoorbeeld; elkaar lekker de pan in hakken met zwaarden, speren en kanonnen, dit alles verpakt in een verantwoord Playmobilsausje dat mijn geweten enigszins sust.