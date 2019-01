Enge man op een leeg station

Ik had haar moeder ervan overtuigd dat het beter was dat ik haar zou opwachten in Maarheeze, omdat ik het station kende. Elk jaar moest ik voor het invullen van de belastingformulieren in april naar Budel en nam dan ook de laatste trein in Maarheeze. Op dat tijdstip waren er nog maar weinig reizigers en bij het aangrenzende meertje vonden in het donker allerlei activiteiten plaats, die het daglicht niet allemaal konden verdragen. Op het perron voelde en hoorde je dat soms. Hoe het met die activiteiten hartje winter was wist ik niet.