Enkeltjes Sharialand voor haat-imams

ColumnEen paar enkeltjes Sharialand, dat gevoel krijg je steeds meer bij de omstreden haat-imams, die telkens door hun intolerantie van zich doen spreken. Ditmaal willen ze dat doen in Den Haag. Fawaz Jneid, die in delen van die stad een gebiedsverbod heeft en onlangs nog in opspraak raakte omdat hij vindt dat burgemeester Aboutaleb geen goede moslim is en een gevaar betekent, is een van de sprekers.