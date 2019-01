Er mag ook helemaal niets meer in dit land vol moraalpolitie

Ik propageerde drankgebruik, stelde die lezer, net als bijvoorbeeld Eva Jinek dat doet met het biertje dat tijdens haar talkshow altijd voor haar neus staat. Dat biertje zorgt in mijn hoofd trouwens ook voor discussie, maar dan van feministische aard. Want eigenlijk vind ik het maar potsierlijk, die intelligente vrouw met dat mannelijke glas pils. Wat voor een punt wil ze maken? Dat ze one of the guys is? Tegelijkertijd, hoezo mag een vrouw niet houden van een biertje?