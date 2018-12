Er wordt echt op alle slakken zout gelegd tegenwoordig. Overal in ons land lopen fijnslijpers rond die spieden naar mogelijkheden om hun marginale probleempjes in de publiciteit te krijgen. Ophouden daarmee! We bepalen zelf wel wat we willen! Er is echter één uitzondering. Iets waar ik zelf mee worstel en waar echt wetgeving op moet komen! Ik wil dat er alleen nog maar vierkante pannenkoeken mogen worden gebakken. En dat vindt u ook! Zo, dat is eruit! Ik ga de krokodil bij de ballen grijpen. Nú is er kans van slagen. Omdat ik bij een ronde pannenkoek niet in een hoek kan beginnen te snijden draai ik steeds eindeloos mijn bord rond. Ze moeten vierkant!