Er zijn geen afspraken voor buizen in regio Helmond en Peel

OpinieMinister Ollongren heeft een beslissing over de aanleg van buizen voor chemische stoffen uitgesteld . Omwonenden zijn er niet gerust op. Deze ingezonden brief is geschreven door Joost Goedhart en Frank Beekhuis. Zij zijn lid van de Werkgroep Buizen Brandevoort.

'De gemeente heeft zich niet aan afspraken gehouden", aldus directeur Robert Claasen van Chemelot in het tv-programma De Monitor (7 april). Zo reageer je als CEO op protesten tegen het uitblijven van de vaststelling van een tracé voor buisleidingen om chemische stoffen tussen Rotterdam en Chemelot in Limburg te transporteren. Als een verongelijkt kind, dat zijn zin niet krijgt.

Als in 2011 de Structuurvisie Buisleidingen in voorbereiding is en het tracé Laarbeek-Echt-Susteren is afgevallen in verband met problemen langs dit traject, begint het grote lobbyen van de industrie bij de overheid. Buizenlegger PPS komt regelmatig op het ministerie uitleg geven. Samen trekken ze vervolgens het tracé langs om gemeenten onder druk te zetten de route te accepteren. Het is een nationaal belang. Als de gemeenten niet willen meewerken, dreigen ze er een Rijksbesluit van te maken. En zo verschijnt, ondanks de nodige bezwaren tegen dit eerdere plan, toch weer een indicatief tracé in de plannen.

Molenven

Op de zienswijze van onder andere de gemeente Helmond is nooit gereageerd. Zo zie je dat bezwaar maken geen enkele zin had. In 2017 constateren bewoners van de wijken Brandevoort en Stiphout dat dit tracé vlak langs of dwars door voortuinen van huizen en dwars door sportcomplex Molenven gaat. Een paviljoen van het Sint-Antoniusgilde kan voor de tweede keer op de schop.

Inmiddels zijn zeven gemeenten, waaronder Laarbeek, Nuenen, Helmond, Geldrop-Mierlo, Someren, en de provincie Noord-Brabant tegen het tracé. Het speelt overal langs het 64 km lange en 70 meter brede tracé. Volgens Claasen ligt de oorzaak bij de gemeenten: 'Zij hebben het tracé niet in het bestemmingsplan opgenomen en de bewoners niet voldoende geïnformeerd.' Zo ligt het niet. Al in 2011 was duidelijk, dat het tracé op grote bezwaren stuitte en voor een aantal gemeenten niet acceptabel was. Als die problemen met een paar onvolledige studies van Arcadis weggemoffeld worden en je net zo lang praat op het ministerie dat het indicatieve tracé herleeft tot een definitief voorgesteld tracé, dan mag je de gemeenten niet verwijten dat ze reeds verworpen plannen niet in bestemmingsplannen opnemen.

Duurder

Gelukkig is daar in Nederland een andere procedure voor: een Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). En die bestaat voor dit tracé helemaal niet. Er bestaat een buisleidingen-tracé tussen Rotterdam en Venlo, met aftakkingen naar het Ruhrgebied en Zuid-Limburg. Dat is niet 30 km, maar 20,6 km langer. Van een oude rot in het buizenvak ontvingen wij een calculatie die laat zien, dat het bestaande tracé circa 11 miljoen euro per buis duurder uitpakt. Dit verschil kan nog veel kleiner worden, omdat hier geen rekening wordt gehouden met kostbare kunstwerken of diepere boringen om door Helmondse woonwijken te komen. Het levert dus ook geen 'honderden miljoenen' op, als het indicatieve tracé alsnog wordt verkozen. Een prijsverschil overigens, dat de chemiereuzen in Limburg - deels in Arabische handen - gemakkelijk kunnen dragen.

Wat doe je als je je zin niet krijgt? Dan sleep je de energietransitie erbij. Want CO2 en waterstof moeten ook door die buizen. En dan is alles gerechtvaardigd, toch? Omwonenden van het tracé hoeven niet te rekenen op financiële compensatie door Chemelot. Citaat: 'Natuurlijk begrijpen we de situatie van de bewoners, maar op het moment dat we afspraken met elkaar maken en partijen zich niet aan die afspraken houden, is het niet zo dat de rekening automatisch naar ons doorgeschoven wordt.'

Dictatuur