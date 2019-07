Fast food is kindermishandeling

ColumnSinds ongeveer een week zie ik op onze website de advertentie: Vet verwijderen met coolsculpting. Slim, want het is nu vakantie en we moeten in bikini. Echter, als je een goed en gezond lichaam wil hebben, dan moet je daar structureel aan werken met gezonde voeding en regelmatig bewegen. Niks nieuws. Maar hoe moeilijk wordt het ons gemaakt door de voedselindustrie.