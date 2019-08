Filters boordevol gif: roker, hou die peuk bij je

OpinieDe auteur van dit artikel is Gerard Duijsters. Hij is laser-therapeut (Stoppen met roken) in Achel. Ook al is roken een gemene verslaving, dat is nog geen excuus om rommel overal achter te laten.

Met het grootste deel van de column 'Roken' van Özcan Akyol (ED 1 augustus) ben ik het als niet-roker - of moet ik zeggen ex-roker - wel eens. Maar 'Eus' gaat wel voorbij aan het feit dat we het hier over een gemene, vaak langdurige verslaving hebben. In de jaren zestig van de vorige eeuw was je, vooral als man, een buitenstaander als je niet rookte. Van de mannelijke bevolking rookte 90 procent!

Reclamecampagnes waren erop geënt ons te doordringen van het feit dat je pas een echte man was als je rookte. Denk aan de superheld op het paard met een sigaret in zijn hand. En hoevelen kregen in die tijd niet op hun zestiende verjaardag een pakje shag als verjaarscadeau. Ook de medische wereld bezondigde zich aan adviezen die heden ten dage als absurd beschouwd worden: steek gerust tegen de zenuwen zo af en toe een 'lekker' rustgevend sigaretje op.

Stoer

De decennia daaropvolgend kwam langzaamaan het besef dat roken toch niet zo heel gezond is, maar hele generaties zijn opgegroeid met rokende ouders in een rokende omgeving. Roken was stoer en de peer pressure sterk. En als je dan al twintig, dertig of misschien wel veertig jaar gerookt hebt is die ingeslepen gewoonte zó sterk dat daar slechts met veel moeite van af te komen is!

Dat is dan ook de reden dat ik alle begrip op kan brengen voor rokers die zich niet graag in de hoek willen laten drukken. Waar ik wel moeite mee heb is dat die rokende medemens - en excuus aan die enkeling die zijn rotzooi wel opruimt - het peukje, met of zonder filter, gewoon overal achterlaat. Of een brandende peuk door het open autoraampje naar buiten mikt.