Formule 1 naar Nederland? Het zal toch niet waar zijn

Het zal toch - sorry - GVD niet gebeuren dat de overheid miljoenen gaat steken in een racebaan voor rijkeluiszoontjes en patsers, terwijl er moeilijk wordt gedaan over vierhonderd kinderen die niet in dit land mogen blijven. Ze kunnen niet opgevangen worden in een land waar ze geboren zijn of al langer dan vijf jaar wonen. Ze krijgen geen veilige plek, maar worden in plaats daarvan naar de oorlog gestuurd.