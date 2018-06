Frans Stienen zit met overstap naar Helmond Sport in donkergrijs gebied

De interpretatie van Stienen lijkt te zijn dat Helmond Sport geen verbonden partij van de gemeente is. Misschien naar de letter van de wet niet, maar in mijn ogen bevind hij zich in een donkergrijs gebied. Als ex-wethouder beschik je over alle ins en outs en heb je al gauw de schijn tegen. Wat betekent deze stap voor het toch al fragiele vertrouwen in de politiek? Bij mij roept het ook een gevoel van ouwe-jongenskrentenbrood op. Integriteit gaat verder dan alleen regels. Met een gedragscode ben je er niet. Als we in Helmond serieus werk willen maken van integriteit en daarmee het vertrouwen in de politiek willen vergroten, moet ook het morele integriteitsbesef open en transparant besproken worden.