Frenkie is veel mooier en maakt rare geluiden

En oh ja, en hij heeft een witte kop en een blauwe snavel. Hij is heel erg zeltzaam zegt mijn opa er zijn er maar honderd van in Nederland of zo. Bij die blauwe snavel moet ik altijd aan ome Martijn denken, die heeft ook een blauwe neus maar dat is van het drinken zegt mama. Nou zegt mijn opa dat Frenkie en zijn vriendin moeten worden dootgeschoten van Europa en dan moet ik erg huilen.