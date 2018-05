(G)een leven op de vierkante meter zonder zon

Ik ben er namens u. Om mee te kijken bij de door jonge boeren georganiseerde ontvangst. De trotse ondernemers willen hun bedrijven zoveel mogelijk open gooien. Ze willen laten zien wat ze doen en hoe en waarom. Ze balen er van dat er bij veel consumenten zoveel onwetendheid en dus ook onbegrip is over het boerenbestaan.

Andere verslaggever

Goed van die jonge boeren. Ik ben het helemaal met ze eens. Zeker als het gaat om vleesveebedrijven kan wat mij betreft de boel niet open genoeg gegooid worden. Toch had ik op de redactie nog geopperd of er niet beter een andere verslaggever naar de varkensstal kon gaan. Ik vind namelijk zelfs het in de modder wroetende varken bij de kinderboerderij zielig. Omdat die uiteindelijk ook opgegeten wordt voordat ie vredig oud heeft kunnen worden.

De jonge boer blijkt net zo vriendelijk als zijn vader. En net zo trots op zijn bedrijf en zijn varkens. We staan bovenin de stal waar vanuit een ruimte met ramen een kijkje genomen kan worden. Een goede boer is hij ook. Want hij zoekt naar manieren om het leven van zijn varkens te verbeteren. Ze hebben nu meer ruimte (een vierkante meter per dier) en 'afleidingsmateriaal' (stro). Een jonge vrouw (een veganiste van zo'n hip, netwerk waarin eten 'food' heet) zegt naderhand dat ze blij is met boeren als deze. ,,Ik geloof in hem", zegt ze.

Spelen

Maar hoe goed hier ook geboerd wordt, als ik de stal in kijk zie ik alleen maar dieren die leven en toch geen leven hebben. Dieren die net als andere dieren in staat zijn om genot te beleven, te leren en te spelen. Maar wier lot het is om na een kort leven op hun vierkante meter zonder zon, angstig en krijsend ten onder te gaan. Omdat veruit de meesten van nog nog steeds veel en goedkoop vlees willen eten.

,,Je schreef een mild stukje", zegt een collega naderhand als hij heeft gelezen over het bezoek, ,,viel het mee?" Ik moet er even over nadenken. ,,Nee", zeg ik dan, ,,ik vond het verschrikkelijk. Maar het stukje ging niet over mij. Het ging over de boeren. Over goede boeren."