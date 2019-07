Geamuseerd luisterde ik tot ze voorbij de finish waren

Toen na de Avondetappe Jinek haar gasten bekendmaakte en daar ook Smeets toe behoorde, had ik twee redenen de tv uit te zetten. De volgende dag begreep ik dat Smeets had zitten schelden op de huidige Tour en de amusementswaarde ervan. Smeets kan het gewoon niet hebben dat hij geen rol meer speelt in het wielercircus en misgunt de huidige presentatoren van De Avondetappe het succes.



Ik zal nooit meer vergeten hoe hij als kwijlend Armstrong-schoothondje samen met kompaan Bert Wagendorp in De Avondetappe de vloer aanveegde met een dappere Ierse auteur, die het had gewaagd over het dopinggebruik van Armstrong te schrijven, jaren voordat de Amerikaan om die reden van zijn voetstuk viel.



Smeets en Wagendorp, die maar al te goed wisten dat Armstrong de zaak op grote schaal bedonderde, hadden voor mij daarna definitief afgedaan. En omdat ik ook moeite heb met meer dan alleen de rollende r van Jinek, had ik het die avond gehad met de tv.