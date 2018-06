Gedubbelde renners moeten nu afstappen, riep de speaker

columnIn de ochtend hoorde ik door de gesloten ramen heen de opgewonden stem van een omroeper. Ik vroeg me niet af wat er aan de hand was. Zou wel een of ander evenement zijn waar ik ongetwijfeld niks te zoeken had. Dus concentreerde ik me op de samenvatting van een aantal hoofdstukken over de literatuurgeschiedenis, die ik voor mijn dochter maakte, om haar te helpen voor een proefwerk.